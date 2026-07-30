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Un incendio è divampato intorno alle 8.30 alla stazione di Porta Garibaldi a Milano, all’altezza del binario 20, nella zona che affaccia su via Pepe. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo. Durante le operazioni di spegnimento, due pompieri sono rimasti intossicati. Condotta in ospedale anche una persona senza fissa dimora. Forti disagi alla circolazione ferroviaria, con ritardi e cancellazioni: i treni ad alta velocità sono stati dirottati sulla stazione di Lambrate. Difficoltà anche per chi deve raggiungere l’aeroporto, con i treni Malpensa express che sono stati cancellati nelle stazioni di Garibaldi e Centrale.

Le fiamme, che hanno provocato molto fumo e un’alta colonna nera, sarebbero partite da un locale tecnico dove è stato trovato materiale vario tra cui anche masserizie come pentole, padelle e altri oggetti che fanno pensare che qualcuno vi si accampasse. Una persona senza fissa dimora, di circa 50 anni, è stato messo in salvo dagli agenti della polfer e dai militari e trasportato in ospedale per intossicazione da fumo.

Anche i due vigili del fuoco, lievemente intossicati, sono stati accompagnati a scopo prudenziale all’ospedale di Niguarda e al Fatebenefratelli. I malori, suppone il caposquadra del distaccamento di piazzale Cuoco Mario Balsano, sono stati probabilmente dovuti alle alte temperature dell’area dell’intervento. La zona infatti avrebbe raggiunto i 400 gradi a causa del vapore prodotto dall’acqua usata per spegnere le fiamme. “Hanno chiamato il mayday e poi abbiamo mandato del personale per poterli liberare dagli indumenti”, racconta Balsano, rassicurando sul fatto che ora i due giovani colleghi “sembrerebbe che stiano bene”. Il caposquadra ha precisato anche che il fumo bianco ancora visibile è dovuto al raffreddamento dei materiali bruciati e che sono in corso operazioni di ventilazione degli ambienti. I vigili del fuoco stanno inoltre controllando alcune cabine elettriche della zona e perlustrando il binario 20 per accertarsi che non vi si trovi nessuno.