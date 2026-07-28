L'allarme è scattato all'alba di oggi, intorno alle 5. Un uomo di 54 anni, il custode della struttura, ha riportato lievi ustioni ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda

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Un vasto incendio è scoppiato all’alba di oggi, 28 luglio, a Novate Milanese. Le fiamme hanno coinvolto i materiali stoccati all’interno della piattaforma ecologica nell’hinterland milanese. L’impianto è gestito da A2A.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 5 del mattino e sul luogo sono intervenute dodici squadre dei vigili del fuoco per contenere le fiamme. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto anche il 118: un uomo di 54 anni, il custode della struttura, ha riportato lievi ustioni ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda. L’azienda A2A è intervenuta sull’accaduto, specificando che “l’evento ha interessato prevalentemente materiali e rifiuti derivanti dalla lavorazione della raccolta differenziata di carta, plastica e ingombranti” e che quindi “non sono stati coinvolti rifiuti pericolosi”.

Nemmeno venti giorni fa un altro grosso incendio aveva coinvolto un capannone della Bartolini, l’azienda della logistica specializzata nelle spedizioni in zona Bovisa. Il rogo aveva coinvolto circa 8 mila metri quadrati di superficie e diversi container collegati alle rampe.