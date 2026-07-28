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Quattromila turisti evacuati dai campeggi e 3,5 milioni di mascherine da distribuire. Il vasto incendio boschivo che dal 22 luglio ha devastato 42mila ettari nella regione della Gironda, nel sud-ovest del Paese, è rimasto sotto controllo per tutta la notte di lunedì. Una tregua cruciale prima che il ritorno del caldo e il calo dell’umidità minaccino di mettere a dura prova il loro controllo sulle fiamme. Durante una visita a Bordeaux, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato: “Le prossime settimane saranno difficili e dobbiamo resistere”. Di fatto, la situazione e le previsioni hanno reso necessarie alcune misure.

Quattromila turisti evacuati

“A causa delle condizioni meteo e della nuova ondata di caldo torrido atteso nella zona e per facilitare le operazioni di soccorso è stata ordinata l’evacuazione preventiva dei campeggi di Lacanau” ha annunciato il sindaco di Lacanau sul suo profilo Facebook, aggiungendo che “la totalità dei camping della cittadina, sul lago e sull’oceano verranno evacuati nella calma, nel corso delle prossime ore”. Si parla di circa 4mila turisti. “Ricordiamo che si tratta di un’evacuazione di natura preventiva, i campeggi vengono evacuati per misura di precauzione, per anticipare qualsiasi evoluzione della situazione” ha aggiunto il sindaco. Intanto, circa 2.300 anziani, residenti nelle case di riposo Ehpad o simili, sono state trasferite al sicuro in altre strutture. “Dall’inizio di questo grande incendio in Gironda – ha dichiarato la ministra della Salute, Stéphanie Rist ai microfoni di France Inter – abbiamo avuto oltre 2.300 residenti di (case di riposo per anziani) Ehpad o strutture medicalizzate, con un totale di strutture evacuate”.

Verranno distribuite 3,5 milioni di mascherine

Non solo. Dinanzi al peggioramento della qualità dell’aria nella regione di Bordeaux colpita dagli incendi, l’Agenzia regionale di salute ha annunciato che 3,5 milioni di mascherine Ffp2 verranno consegnate entro domani per la popolazione esposta. “Due milioni di mascherine sono già state consegnate alle farmacie e un altro stock di un milione verrà fornito oggi, per arrivare a un totale di 3,5 milioni” precisa l’Ars in una nota. Sempre secondo l’organismo sanitario regionale la qualità dell’aria della Nouvelle-Aquitaine, nel sud-ovest della Francia, è peggiorata, con i limiti di particelle oltrepassati in 3 dipartimenti: Gironda, Lande et Lot-et-Garonne, anche se non vengono riscontrate tracce di monossido di carbonio. Tra i consigli impartiti alla popolazione, mantenere porte e finestre chiuse per quanto possibile, coprire le bocchette d’aria con panni umidi, sciacquarsi con acqua fresca, limitare gli sforzi fisici.

Macron: “Dobbiamo resistere”

L’incendio della Gironda è diventato una delle più grandi devastazioni territoriali in Francia dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel comune di Cestas, a circa 16 chilometri dalla città di Bordeaux, i vigili del fuoco hanno utilizzato escavatori meccanici per sradicare gli alberi nel tentativo di creare una fascia tagliafuoco. Ma un’altra ondata di caldo è prevista per questa settimana, ha dichiarato Eric Brocardi, portavoce dei vigili del fuoco. I meteorologi hanno previsto che le temperature potrebbero raggiungere i 40°C in alcune zone del Paese, già a partire dalle prossime ore. Ciò complicherebbe gli sforzi per controllare l’incendio nella Gironda, che il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, ha descritto come “estremamente intenso e imprevedibile a causa dei venti”, mentre “avanza in modo irregolare verso l’area metropolitana di Bordeaux”. Durante una visita a Bordeaux, il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato: “Le prossime settimane saranno difficili e dobbiamo resistere. Dobbiamo essere estremamente cauti nelle prossime ore e nei prossimi giorni”. Il sindaco della città, Thomas Cazenave, ha dichiarato alla Bbc di prepararsi a “ogni evenienza”, dato che l’incendio si è avvicinato a 15 chilometri dalla città. “Ci stiamo preparando ad accogliere un gran numero di persone – ha detto – qualora venissero ordinate ulteriori evacuazioni”.