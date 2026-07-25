Scontri tra manifestanti e polizia durante le marcia No Tav in Valle di Susa, nel Torinese. Alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero, che rispondono con i lacrimogeni. La marcia verso i “cantieri della devastazione”, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori i partecipanti sono 20mila.
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