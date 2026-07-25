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È partita da Venaus (Torino), in Valle di Susa, la manifestazione del movimento No Tav ribattezzata “marcia verso i cantieri della devastazione“. Secondo gli organizzatori si sono radunate circa 20mila persone. In apertura del corteo lo striscione “C’eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav”. La protesta è organizzata in occasione della decima edizione del Festival Alta Felicità, con appuntamenti musicali e culturali.