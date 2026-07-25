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Dall’appuntamento per il lancio del “triathlon futurista” – per la verità, un mezzo flop, dal momento che alla prova del nuoto il generale, voltandosi, ha scoperto di essere rimasto da solo – agli slogan “più sport, meno maranza”, fino all’annuncio (rimasto per ora sulla carta) di trasformare i comitati in circoli culturali e sportivi. È un dato di fatto che l’ardore a petto nudo di mussoliana memoria di Roberto Vannacci a difesa dell’attività fisica non sta scaldando i cuori degli iscritti di Futuro nazionale. Sarà che l’educazione allo sport, a sud delle Alpi e giù giù fino alla punta di Melito di Porto Salvo, non è mai stata la priorità. E però qualcosa si muove, nella più autentica tradizione – qui sì – italica: il torneo di calcio futurista a cui segue il terzo tempo identitario. Vale a dire: salamelle e birra.

Ebbene sì, nell’operosa Brianza arriva il “1° Quadrangolare – Sport Amicizia Futuro”. Dove? Al campo sportivo comunale Alfonso Casati, Arcore. A promuovere l’appuntamento ci sono quattro comitati, il Desio 900, l’Indipendenza Brianza 638 (legato a Gianni Alemanno), il Limbiate 192 e il Seregno 1195, che avendolo chiamato “1° Quadrangolare” evidentemente hanno tutta l’intenzione di organizzarne altri. Il ritrovo è previsto alle 19 di lunedì 27 luglio, sorteggio, accoppiamenti e via agli scontri, con tanto di premiazione.

E, attenzione, a dirigere le gare un fischietto di livello: il villasantese Angelo Bonfrisco, ex arbitro di Serie A e Serie B. Bonfrisco è stato assessore allo Sport nella Giunta di centrodestra che ha amministrato Villasanta dal 2009 al 2014. Terminata quell’esperienza, si è candidato a sindaco, incassando poco più del 9% delle preferenze. Ora Bonfrisco è un sostenitore del partito di Vannacci: a inizio giugno era tra gli animatori del gazebo di FnV proprio nella cittadina monzese.

E mentre gli aspiranti Balilla e i convinti moderati tireranno pedate al pallone, chissà se uscirà una nuova puntata di quella telenovela che vede protagonisti proprio l’europarlamentare ex Lega e Matteo Renzi. Il leader di Italia viva ha sfidato Vannacci, invitandolo a correre una maratona e accusandolo di essersi “rammollito”. Dal canto suo il generale ha rilanciato con la maratona a cui far seguire tre miglia a nuoto, in Sardegna, il 17 ottobre. La sensazione – per usare un eufemismo – è che nessuno dei due abbia voglia di fare niente. Salvo continuare a dialogare privatamente, al di là delle smentite.

Mail: a.marzocchi@ilfattoquotidiano.it

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