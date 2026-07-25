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Le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan segnano la prima importante concessione del governo del primo ministro Narendra Modi alla protesta del Cockroach Janta Party, il “Partito popolare degli scarafaggi”, il movimento giovanile nato sui social e diventato nel giro di poche settimane una delle più visibili manifestazioni di dissenso pubblico contro l’esecutivo indiano degli ultimi anni. Dopo 37 giorni di mobilitazione, il movimento ha annunciato il ritiro della protesta, dichiarando di farlo “in buona fede” sulla base degli impegni assunti dal governo sulle richieste avanzate per riformare il sistema educativo. L’annuncio è arrivato al termine di settimane di manifestazioni, sit-in e scioperi della fame organizzati a Nuova Delhi e in numerose altre città del Paese. Il presidio principale si è concentrato a Jantar Mantar, dove migliaia di giovani sono rimasti in piazza chiedendo le dimissioni del ministro. Anche negli ultimi giorni la protesta è proseguita nonostante gli interventi della polizia, che ha utilizzato lacrimogeni e manganelli per disperdere i manifestanti intenzionati a raggiungere il Parlamento.

Chi sono e cosa vogliono gli “scarafaggi” dell’India?

Tutto nasce il 16 maggio 2026 da un post ironico del trentenne Abhijeet Dipkee, studente della Boston University appassionato di comunicazione e fondatore del movimento (foto). All’origine della mobilitazione c’è lo scandalo che ha travolto molti esami di ammissione indiani, in particolare i test nazionali per l’accesso alle facoltà di Medicina, finiti al centro di accuse di fughe di notizie e irregolarità. Le prime richieste riguardavano una profonda riforma del sistema degli esami e dell’istruzione, ma con il passare delle settimane il movimento ha esteso le proprie rivendicazioni, trasformandosi in un’espressione più ampia del malcontento giovanile per la disoccupazione, le opportunità economiche e la responsabilità del governo. Il nome del movimento nasce infatti da un paragone rivolto ai giovani disoccupati dal presidente della Corte Suprema dell’India, che li aveva definiti “scarafaggi” e “parassiti”. Espressione trasformata in un simbolo identitario e nel nome di un partito satirico, inizialmente nato come account sui social media e presto evolutosi nella rete di mobilitazione nazionale.

Cosa ha ottenuto il movimento degli “scarafaggi” in India?

Le dimissioni del ministro dell’Istruzione rappresentano il primo arretramento politico ottenuto dal movimento e uno dei segnali più evidenti del dissenso emerso nei confronti del governo Modi dal suo arrivo al potere nel 2014. Nato da una contestazione sul sistema dei concorsi pubblici, in poche settimane il movimento è riuscito a imporre all’esecutivo la prima significativa concessione. Nella lettera con cui ha annunciato le proprie dimissioni, Pradhan ha spiegato di aver deciso di lasciare per evitare che la situazione potesse essere sfruttata da quelle che ha definito “forze antinazionali“. Ha inoltre affermato di rispettare le aspettative e le aspirazioni dei giovani indiani. Dopo l’annuncio, i portavoce del movimento hanno dichiarato concluse le manifestazioni, sostenendo che il governo ha accolto le richieste presentate sul sistema educativo e invitando tutti a interrompere i presìdi e a rientrare nelle proprie città in modo pacifico. I dirigenti del Cockroach Janta Party hanno precisato che la protesta viene sospesa confidando nel rispetto degli impegni assunti dall’esecutivo e che le future iniziative saranno comunicate in seguito.