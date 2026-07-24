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Fratelli d’Italia e Lega in costante calo, da una parte, e Futuro nazionale in crescita continua, dall’altra. È la fotografia del sondaggio Youtrend per SkyTg24 di oggi. Con una rilevazione significativa: più di un elettore su due di Giorgia Meloni vuole Roberto Vannacci nella coalizione del centrodestra. Ma andiamo con ordine.

FdI resta il primo partito con il 26,4% (-0,5 rispetto al 3 luglio), davanti al Partito democratico al 21,9% (-0,1) e al Movimento 5 stelle all’11,5% (-0,5). Più indietro c’è Futuro nazionale, il partito di Vannacci, che cresce di 1,2 punti nello stesso intervallo di tempo e sale al 7,6%, portandosi a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3). Seguono Alleanza Verdi-Sinistra al 6,8% (+0,2), la Lega al 4,9% (-0,5), Azione al 3,7% (+0,3), Italia Viva al 2,1% (-0,4), +Europa all’1,9% (+0,6), il Partito Liberaldemocratico all’1,0% (-0,1), Ora! allo 0,9% (-0,1) e Noi Moderati allo 0,8% (=). Gli astenuti e gli indecisi sono il 38,0% degli intervistati.

Quanto al giudizio sul governo Meloni, il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo, mentre il 38% dà un giudizio positivo e il 7% non si esprime. Il dato conferma la prevalenza dei giudizi negativi che caratterizza l’intera serie storica monitorata da Youtrend e Sky TG24 dal marzo 2023, pur con un saldo meno sfavorevole rispetto ai minimi toccati a fine 2025.

E cosa pensano gli elettori di centrodestra dell’alleanza con Vannacci? L’ipotesi piace soprattutto agli elettori di Futuro nazionale (61% favorevoli, 38% contrari) e a quelli di Fratelli d’Italia (53% favorevoli, contro il 36% di contrari). Molto più scettici, invece, gli elettori degli altri partiti della coalizione: tra chi vota Forza Italia, Lega e Noi Moderati i contrari sono il 48% e i favorevoli il 26%, mentre un ulteriore 26% non si esprime.

Il sondaggio di oggi fotografa anche l’opinione degli italiani sulla legittima difesa, tornata al centro del dibattito dopo la condanna in Cassazione del gioielliere Mario Roggero. Per il 57% degli intervistati la legge italiana dovrebbe cambiare per ampliare i casi in cui la difesa è considerata legittima, mentre il 10% vorrebbe una modifica in senso opposto, per limitarne l’applicazione. Il 20% ritiene invece che la normativa vada bene così com’è, e il 13% non si esprime. Il tema divide nettamente gli elettorati: la richiesta di ampliare i casi di legittima difesa raggiunge l’81% tra gli elettori di centrodestra, mentre si ferma al 36% tra quelli del campo progressista.

Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 21 e il 22 luglio 2026 su un campione di 810 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%.