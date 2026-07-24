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Ultimo aggiornamento: 16:20

L’ex manager Minardi fa causa a Kimi Antonelli: “Strada obbligata per non veder andare in fumo 10 anni di lavoro”

di Redazione Sport
Il figlio del fondatore dell'omonima scuderia, attraverso i suoi legali, ha chiesto i compensi non percepiti e un risarcimento dal pilota italiano, che a fine 2018 ha interrotto unilateralmente il rapporto
L’ex manager Minardi fa causa a Kimi Antonelli: “Strada obbligata per non veder andare in fumo 10 anni di lavoro”
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Impegnato in pista in Ungheria nell’ultimo weekend prima della pausa estiva, Andrea Kimi Antonelli è chiamato a fare i conti col suo passato. Giovanni Minardi, figlio del fondatore dell’omonima scuderia Gian Carlo e primo manager del giovane pilota italiano, si è rivolto al Tribunale civile di Bologna per aprire una causa volta a ottenere i compensi non percepiti e un risarcimento da parte di Antonelli, che a fine 2018 ha interrotto unilateralmente il rapporto una volta entrato in orbita Mercedes.

“È stata una decisione molto sofferta – commenta all’agenzia Italpress Mattia Grassani, legale di Minardi – Il mio assistito ha dato ampia disponibilità a Kimi e alla sua famiglia per trovare un accordo, purtroppo non è stato possibile e per non vedere andare in fumo un lavoro durato oltre dieci anni la strada era obbligata. Tanti anni di lavoro, sacrifici e investimenti sul giovane pilota meritavano ben altro riconoscimento. Niente di personale, massimo rispetto e massima stima ma le regole sono regole. Ora la palla passa al Tribunale, il procedimento è in stato avanzato di trattazione e confidiamo nell’accoglimento delle ragioni fatte valere da Minardi”. Il motivo della causa farebbe riferimento a “dei compensi stipulati nel mandato di rappresentanza concluso tra il manager e il campione“, che a detta di Minardi non sarebbero stati mai elargiti.

Antonelli, che all’epoca dei fatti era già inserito nel programma giovani della Mercedes e seguito dal team anche sotto il profilo della gestione professionale, è convinto di aver operato nel pieno rispetto delle regole. La vicenda sarà ora approfondita nelle prossime udienze, durante le quali potrebbero essere chiamati a testimoniare anche Toto Wolff, attuale team principal e amministratore delegato della scuderia tedesca, e Gwen Lagrue, responsabile del vivaio Mercedes e figura chiave nella crescita del pilota italiano.

Al momento, però – come riporta La Gazzetta dello Sport – le parti non sembrano vicine a una soluzione condivisa per chiudere la questione economica. Sul tavolo ci sarebbero infatti cifre importanti, considerando i guadagni maturati da Antonelli nella sua prima stagione in Formula 1, stimati intorno ai 12 milioni di euro.

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