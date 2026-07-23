Pontedera, la colonia dei cognomi importanti in Serie D: ufficializzati il figlio e il nipote di Del Piero. C’è anche un Gattuso

Tobias e Lorenzo saranno allenati da Giuseppe Mascara, vecchia conoscenza della Serie A soprattutto con la maglia del Catania. Il portiere è invece il nipote dell'ex Ct della nazionale italiana

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Il Pontedera continua a puntare sui giovani talenti dal cognome importante. La società toscana – che giocherà in Serie D dopo 14 anni di Serie C – ha ufficializzato l’arrivo di Tobias Del Piero, figlio di Alessandro, storico capitano della Juventus, che nella prossima stagione vestirà la maglia granata in Serie D. Insieme a lui però ci sarà anche il cugino Lorenzo Del Piero, completando così una doppia operazione dal forte richiamo mediatico.

Non è la prima volta che il club sceglie di valorizzare ragazzi provenienti da famiglie legate al grande calcio. Nella rosa del Pontedera, infatti, è già presente anche Francesco Pio Gattuso, nipote di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Tobias Del Piero e Francesco Pio Gattuso, portiere 21enne, hanno giocato già insieme nella passata stagione alla Sanremese, sempre in Serie D, insieme a Oan Djorkaeff, figlio di Yuri Djorkaeff.

L’annuncio dei due cugini Del Piero è arrivato nel giro di poche ore attraverso i canali ufficiali della società. “Pronti a lottare insieme. Benvenuto, Tobias Del Piero”, ha scritto il Pontedera sui social per accogliere il figlio dell’ex numero 10 bianconero. Tobias, 18 anni (ne compirà 19 a ottobre), è un esterno offensivo e per lui si tratta di una nuova esperienza nel campionato di Serie D. Nella passata stagione – dopo la breve esperienza nella Sanremese – si è trasferito alla Pro Sesto.

Il secondo innesto è Lorenzo Del Piero, figlio di Stefano, fratello di Alessandro. Lui ha già compiuto 19 anni, ma ricopre un ruolo diverso rispetto al cugino: è infatti una prima punta. Per Lorenzo si tratta di un ritorno nel calcio italiano dopo l’esperienza all’estero con l‘FC Paradiso, formazione impegnata nella terza serie svizzera. Nel suo percorso Lorenzo aveva già conosciuto il calcio professionistico: aveva vestito la maglia della Juve Stabia e aveva esordito tra i grandi a soli 16 anni con il Trento, in Serie C. “Una nuova sfida, con la maglia granata. Benvenuto, Lorenzo Del Piero”, è stato il messaggio pubblicato dal Pontedera per annunciare il suo arrivo.

Oltre ai due giovani legati alla famiglia Del Piero, nella squadra toscana ci sarà anche Francesco Pio Gattuso. Il portiere 21enne nella scorsa stagione ha difeso i pali di Sanremese e poi del Vado, sempre in Serie D. Figli d’arte e vecchie glorie della Serie A italiana: a guidare il gruppo in panchina sarà infatti Giuseppe Mascara. L’ex attaccante di Serie A, 46 anni e originario di Caltagirone, è stato scelto come nuovo allenatore del Pontedera per la stagione 2026/2027.

Il rapporto del club con i cognomi illustri non è una novità. Nella scorsa annata il Pontedera aveva infatti accolto anche Louis Buffon, figlio di Gianluigi Buffon, arrivato in prestito dal Pisa. Il giovane attaccante aveva collezionato dieci presenze per un totale di poco più di 450 minuti, senza però riuscire a evitare la retrocessione della squadra toscana. Terminata l’esperienza in granata, è poi rientrato al Pisa.