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Ultimo aggiornamento: 17:17

“È una bambina”: il video di Djokovic che partecipa a un gender reveal a Wimbledon. Poi sorprende i futuri genitori con un regalo

di Redazione Sport
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Il campione serbo ha prima fatto una serie di sondaggi tra amici e parenti, poi ha annunciato il sesso e ha ringraziato i presenti per averlo reso partecipe del momento
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Un incontro casuale a Wimbledon si è trasformato in un momento indimenticabile per una coppia di futuri genitori. Novak Djokovic, fermato da alcuni tifosi, ha accettato di prendere parte al loro gender reveal aprendo una busta con il risultato dell’esame e annunciando il sesso del bambino. Tra sorrisi e battute con i presenti, il campione serbo ha letto il messaggio contenuto nella lettera e ha rivelato: “It’s a girl“, comunicando così che la coppia aspetta una bambina.

Nel video in questione – condiviso sui social dai genitori con la didascalia “Abbiamo fatto una cosa e il Dr Djokovic l’ha approvata!” – Djokovic stava passeggiando all’All England Club ed è stato chiamato da un gruppo di persone che si trovavano esattamente sopra di lui. Gli è stato chiesto di leggere una lettera in cui era rivelato il sesso e a quel punto il campione serbo ha chiesto “siete sicuri?”. Poi ha iniziato con i sondaggi: “In quanti pensano che sia una bambina?”. Poi la rivelazione: “È una bambina!“. Djokovic ha poi promesso un regalo alla coppia e dopo aver dato il foglio a un parente, ha chiesto a tutti di aspettare: “Torno subito eh”. Il campione serbo è tornato poi con un regalo, con la famiglia che lo ha ringraziato.

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