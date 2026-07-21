Trump, Infantino e il calcio dei potenti: il giornalismo sportivo non può più voltarsi dall’altra parte | Commento

L'autoritarismo è entrato anche nel mondo del pallone e i Mondiali appena conclusi sono stati una sveglia per tutti: perché raccontare solo le partite non basta più, il settore deve darsi una nuova dignità

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In un’epoca di autoritarismo dilagante, in cui i potenti della terra vogliono ripristinare forme autoritarie, smantellare i principi cardine delle costituzioni, delegittimare i giudici e mettere al guinzaglio i media, il ruolo dell’informazione diventa un fattore decisivo per opporsi a questo scenario. È stato sempre così, ma il vento che soffiava dopo la Seconda Guerra mondiale, in particolare in Occidente, ci aveva illuso: si credeva che il peggio della storia fosse alle spalle. Esemplare un’affermazione della cantante Patti Smith, intervistata da Stefano Mannucci per il Fatto Quotidiano, in vista del concerto romano: “Da ragazza ero romantica, pensavo che nel Ventunesimo secolo l’umanità avrebbe vissuto in armonia, condividendo tutto, come degli innocenti in un parco giochi”.

Non è andata così e lo stiamo vedendo giorno dopo giorno. Si sono persino aperti nuovi fronti: lo sport, il calcio soprattutto, è uno di questi. Pensavamo che le Olimpiadi hitleriane, il mondiale della Giunta Militare argentina e le intromissioni dei potenti fossero ormai superati. Il diktat volgare del presidente statunitense Donald Trump, che ha fatto sospendere la squalifica del centravanti Balogun per averlo a disposizione nella gara degli Usa contro il Belgio, ci ha riportato a quei giorni tristi. Con un’aggravante: il comportamento accondiscendente della Fifa, la federazione mondiale del calcio. Blandisce i potenti (Trump e Bin Salman per citare due campioni di democrazia e di etica), punisce chi osa criticarla. Il mondo di Gianni Infantino, presidente lanciato verso l’ennesimo mandato, è, in fondo, il parco giochi evocato da Patti Smith, ma c’è sempre l’orco a vigilare. Lui.

Il buon giornalismo oggi s’impone più che mai, anche nello sport. Il settore non si è mai distinto, tranne casi rarissimi, per coraggio e ampiezza di vedute. La tendenza alla retorica e al mito degli eroi si è sempre imposta sul desiderio di scavare e indagare. Del resto, è più facile osannare che criticare. E quando si diventa maggiordomi, si viene persino premiati, in ruoli in vista e ben pagati, con giornalisti (?) che diventano Kapo – o Kapò – e minacciano i colleghi che svolgono in modo corretto il loro lavoro. L’informazione sportiva si è occupata per ora soprattutto di questioni “interne”: scommesse, gare combinate, doping. Lo ha fatto in modo saltuario, accendendo la luce di fronte alla cronaca, ma poi tornando subito al buio, con sollievo. In molti dei giornalisti sportivi abita infatti il fanciullo che vuole divertirsi al parco giochi. Il ritorno alla realtà è vissuto con estremo disagio.

Negli ultimi vent’anni, l’aspetto dominante del business ha costretto i reporter sportivi a masticare le leggi dell’economia: bilanci, diritti tv, sponsorizzazioni hanno prodotto, in alcuni casi, esperti di settore. I cani sciolti, pochissimi, hanno compreso l’opacità del sistema e hanno iniziato a scrivere “contro”, per evidenziare storture, conflitti d’interesse, malversazioni, reati. Quei pochissimi sono ben identificati e si cerca non solo di osteggiarli, ma anche di screditarli.

Questo mondiale è stato una sveglia per tanti. Ha scosso – finalmente – le coscienze. Ha fatto capire che quello che sta accadendo nei vertici mondiali del calcio può portare questo sport verso la sua distruzione, o, almeno, in un pantano, in cui la prima cosa destinata a annegare è la sua credibilità. Per questa ragione, serve un salto di qualità nel nostro mestiere. Bisogna darsi da fare, da soli o in pool, come in alcuni film importanti. La discesa in campo della Gazzetta dello Sport, che dall’editoriale pungente del direttore Stefano Barigelli ai servizi di alcuni giornalisti, compreso il corrispondente da Madrid Filippo Maria Ricci al quale è stato negato l’accesso alla finale di New York – destino condiviso da due altri inviati della “rosea” –, è un segnale incoraggiante.

Evidentemente l’editore, Urbano Cairo, presidente di un Torino che viaggia sempre sotto il decimo posto in Serie A ed è quindi fuori dal circuito internazionale, ha dato il suo ok: non si muove infatti una foglia senza la sua benedizione. Ma è proprio questo l’ostacolo maggiore da superare: le posizioni e gli interessi dei proprietari dei media. Conosciamo molti giornalisti che avrebbero voglia di indagare, approfondire e pubblicare, nel rispetto delle leggi fondanti della nostra professione e di quella passione che ha portato molti di noi a compiere questo lavoro. Ci troviamo però spesso di fronte a un muro. Ed è questo un muro, se non da abbattere, almeno da aggirare, per dare una nuova dignità al giornalismo sportivo e opporsi alla deriva globale che sta riportando il mondo al Medio Evo.