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Ultimo aggiornamento: 16:49

Scontro in mare a colpi di remi e manganelli tra marinai filippini e Guardia Costiera cinese. Sale la tensione tra i due Paesi

di Redazione Esteri
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L'incidente nel Mar cinese meridionale.
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Un filmato che mostra uno scontro tra la Guardia Costiera cinese e marinai filippini è stato condiviso lunedì sera sull’account Weibo ufficiale della Guardia Costiera. “Mantenete le distanze di sicurezza”, annuncia un uomo con un megafono dall’imbarcazione della Guardia Costiera cinese. Continua avvertendo: “In caso contrario, sarete pienamente responsabili delle conseguenze”. A seguito dell’incidente, avvenuto lunedì, l’esercito filippino ha accusato la Guardia Costiera cinese di aver colpito un marinaio filippino con un manganello mentre si avvicinavano a una nave incagliata.

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