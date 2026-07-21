Il portoghese lo ha tolto qualche ora dopo, ma lo screenshot del "mi piace" aveva già fatto il giro del web: "Non ho paura della Seleccion, ma di Infantino", aveva dichiarato un giornalista spagnolo prima della finale

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Un “like” su Instagram scatena la polemica attorno a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha infatti apprezzato un video pubblicato da “Espejo Público”, programma dell’emittente spagnola Antena 3. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che nel video in questione la conduttrice Pilar Rodríguez e il commentatore Rubén Amón esprimono giudizi molto duri nei confronti dell’Argentina e della Fifa.

Nel filmato, registrato prima della finale tra Spagna e Argentina, Rodríguez sostiene che “la Nazionale argentina avrebbe dovuto essere eliminata già da diversi turni, ma con gli aiuti della Fifa, che è una delle istituzioni più corrotte sulla faccia della terra, è riuscita ad andare avanti,” afferma nel video. La presentatrice aggiunge inoltre: “Non ho paura dell’Argentina, ma di Infantino. Non giocheremo soltanto contro l’Argentina, ma contro tutta la Fifa che vuole consegnare il Mondiale a Messi, come accaduto quattro anni fa in Qatar“.

Amón rincara la dose, definendo la Fifa “un organismo mafioso e vergognoso“. A far discutere è stato soprattutto il “mi piace” lasciato da Cristiano Ronaldo al contenuto: nei commenti al video, infatti, molti utenti hanno evidenziato proprio l’interazione del campione portoghese. C’è chi scrive “Ronaldo sa qualcosa” e chi “il goat ha messo like”. Insomma, più che il video, a prendersi la scena è stato il “mi piace” del campione portoghese, che però qualche ora dopo ha deciso di rimuoverlo per non alimentare ulteriori polemiche sulla questione. Ma era ormai troppo tardi: tra gente che lo ha fatto subito notare e gli screenshot che hanno fatto il giro del web, in tanti hanno sottolineato la frecciatina implicita del campione portoghese ai rivali argentini.