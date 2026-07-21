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Ultimo aggiornamento: 11:22

“Doveva uscire 4 turni prima. Avanti grazie alla Fifa, organismo mafioso e corrotto”: il caso del like di Cristiano Ronaldo al video contro l’Argentina

di Redazione Sport
Il portoghese lo ha tolto qualche ora dopo, ma lo screenshot del "mi piace" aveva già fatto il giro del web: "Non ho paura della Seleccion, ma di Infantino", aveva dichiarato un giornalista spagnolo prima della finale
“Doveva uscire 4 turni prima. Avanti grazie alla Fifa, organismo mafioso e corrotto”: il caso del like di Cristiano Ronaldo al video contro l’Argentina
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Un “like” su Instagram scatena la polemica attorno a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha infatti apprezzato un video pubblicato da “Espejo Público”, programma dell’emittente spagnola Antena 3. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che nel video in questione la conduttrice Pilar Rodríguez e il commentatore Rubén Amón esprimono giudizi molto duri nei confronti dell’Argentina e della Fifa.

Nel filmato, registrato prima della finale tra Spagna e Argentina, Rodríguez sostiene che “la Nazionale argentina avrebbe dovuto essere eliminata già da diversi turni, ma con gli aiuti della Fifa, che è una delle istituzioni più corrotte sulla faccia della terra, è riuscita ad andare avanti,” afferma nel video. La presentatrice aggiunge inoltre: “Non ho paura dell’Argentina, ma di Infantino. Non giocheremo soltanto contro l’Argentina, ma contro tutta la Fifa che vuole consegnare il Mondiale a Messi, come accaduto quattro anni fa in Qatar“.

Amón rincara la dose, definendo la Fifa “un organismo mafioso e vergognoso“. A far discutere è stato soprattutto il “mi piace” lasciato da Cristiano Ronaldo al contenuto: nei commenti al video, infatti, molti utenti hanno evidenziato proprio l’interazione del campione portoghese. C’è chi scrive “Ronaldo sa qualcosa” e chi “il goat ha messo like”. Insomma, più che il video, a prendersi la scena è stato il “mi piace” del campione portoghese, che però qualche ora dopo ha deciso di rimuoverlo per non alimentare ulteriori polemiche sulla questione. Ma era ormai troppo tardi: tra gente che lo ha fatto subito notare e gli screenshot che hanno fatto il giro del web, in tanti hanno sottolineato la frecciatina implicita del campione portoghese ai rivali argentini.

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