Il calcio in chiaro si conferma una vera killer application: il servizio pubblico durante il torneo ha trasmesso 35 partite e ha incassato oltre 50 milioni di ricavi derivanti dagli spot

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Centosette minuti per vincere la Coppa del Mondo. Il gol di Ferran Torres ai tempi supplementari chiude la pratica dopo un dominio di oltre cento minuti delle Furie Rosse. La Spagna è campione del mondo, Messi saluta l’Argentina e la manifestazione in lacrime. Davanti allo schermo ci sono oltre 13 milioni di italiani con uno share del 70%, ascolti record per la finalissima con il pubblico in massa su Rai1 ma anche su RaiPlay e Dazn.

Solo sulla prima rete del servizio pubblico, dalle 21.05 alle 00.02, si sintonizzano 12.455.000 telespettatori con il 67,9% di share. Nel dettaglio, su Rai1 tra il primo tempo (12.061.000 con il 62,5%) e il secondo tempo (12.675.000 con il 68,1%) si colloca l’half-time show che supera la durata annunciata e arriva a 27 minuti e 20 secondi. Durante l’intervello al MetLife Stadium si esibiscono Madonna, accompagnata da Ronaldo e Ronaldinho, Shakira, Justin Bieber, il gruppo musicale dei BTS: davanti alla tv, lo spettacolo continuo, apprezzato da alcuni ma criticato da altri, conquista il 60,5% con 11.613.000 spettatori. Ai tempi supplementari Rai1 tocca il 75% di share con 12.640.000 spettatori.

Numeri record che aumentano ulteriormente grazie alla piattaforma RaiPlay, con la total audience la partitissima Spagna-Argnetina segna una crescita di quasi 800mila spettatori segnando in media 13.235.000 spettatori con il 69% di share. Numeri a cui bisogna aggiungere anche i risultati ottenuti da Dazn.

Il calcio in chiaro si conferma una vera killer application, il servizio pubblico ha trasmesso su Rai1 in chiaro trentacinque partite che hanno raccolto in media, senza l’Italia in gara e con orari non sempre favorevoli, una media che si avvicina ai 5 milioni di spettatori con il 34% di share. Sul fronte pubblicitario la Rai ha incassato oltre 50 milioni di ricavi derivanti dagli spot raccolti, “migliorando i risultati di Qatar 2022“, ha sottolineato Rai Pubblicità.