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Ultimo aggiornamento: 12:51

Violenta grandinata a Milano, strade e scale delle metropolitane imbiancate dai chicchi giganti – Video

di Redazione Cronaca
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Oltre alla grandine la città ha vissuto anche un violento temporale
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Una violenta grandinata ha colpito Milano nella serata di sabato 18 luglio. Oltre alla grandine la città ha vissuto anche un violento temporale. Il meteo ha interrotto anche il concerto di Bad Bunny: i vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che si trovavano all’Ippodromo di San Siro per assistere al secondo appuntamento dell’artista a Milano.

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