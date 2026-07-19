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Ultimo aggiornamento: 16:32

F1, Antonelli da impazzire: vince a Spa dopo un duello pazzesco con Leclerc. Attesa Hamilton: è investigato per unsafe release | Ordine d’arrivo e classifica

di Redazione Sport
Quarto posto per il britannico della Ferrari, che aveva già ricevuto 5 secondi di penalità per l'incidente con George Russell in apertura di gara, che ha messo out il pilota Mercedes nelle battute iniziali.
F1, Antonelli da impazzire: vince a Spa dopo un duello pazzesco con Leclerc. Attesa Hamilton: è investigato per unsafe release | Ordine d’arrivo e classifica
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Una battaglia pazzesca, dall’inizio alla fine, vinta da Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano trionfa a Spa su Mercedes, aumenta il vantaggio nella classifica piloti e lo fa al termine di un duello bellissimo fino alla fine con Charles Leclerc, in testa fino a 10 giri dalla fine. Il monegasco ha provato fino alla fine a darsi un’opportunità, ma Antonelli è stato bravo a difendersi e poi a rosicchiare qualche decimo risultato determinante nel finale di gara.

Quarto posto per un buon Lewis Hamilton, che però è sotto investigazione per unsafe release, vale a dire la ripartenza dopo il cambio gomme mentre un’altra monoposto sta transitando nella corsia dei box. Hamilton aveva già ricevuto 5 secondi di penalità per l’incidente con George Russell in apertura di gara, che ha messo out il pilota Mercedes nelle battute iniziali. A completare il podio dietro Antonelli e Leclerc c’è Max Verstappen.

F1 Gp Belgio, l’ordine d’arrivo

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Isack Hadjar (Red Bull)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Gabriel Bortoleto (Audi)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Franco Colapinto (Alpine)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Carlos Sainz (Williams)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Sergio Perez (Cadillac)

Rit. George Russell (Mercedes)

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