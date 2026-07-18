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Ultimo aggiornamento: 15:58

F1, disastro Hamilton: distrugge la Ferrari nelle libere a Spa. In qualifica ci sarà dopo una corsa contro il tempo

di Redazione Sport
L'impatto ha provocato danni alla parte posteriore della vettura, con l'ala danneggiata e la gomma posteriore destra divelta. Non è esclusa anche la necessità di sostituire il cambio
F1, disastro Hamilton: distrugge la Ferrari nelle libere a Spa. In qualifica ci sarà dopo una corsa contro il tempo
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Kimi Antonelli si prende la scena nelle terze prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1 a Spa. Il pilota della Mercedes, leader del campionato, ha chiuso al comando la sessione con il tempo di 1:45.990, confermando il grande feeling con il circuito dopo aver già fatto segnare il miglior crono nelle seconde libere. Alle sue spalle la McLaren di Lando Norris, secondo classificato, e la Red Bull di Max Verstappen, terzo. Quarto posto per l’altra Mercedes di George Russell, mentre Lewis Hamilton ha chiuso quinto al volante della Ferrari.

Il sette volte campione del mondo, però, ha concluso la sessione nel modo peggiore. A pochi minuti dalla bandiera a scacchi Hamilton ha perso il controllo della SF-26 nello stesso punto in cui venerdì era finito a muro Pierre Gasly. L’impatto ha provocato danni alla parte posteriore della vettura, con l’ala danneggiata e la gomma posteriore destra divelta. Non è esclusa anche la necessità di sostituire il cambio. Per il team di Maranello è quindi da quel momento iniziata una corsa contro il tempo per riuscire a mettere la monoposto in condizioni di disputare le qualifiche, in programma alle 16: dopo qualche ora di apprensione, la vettura è stata riparata ed Hamilton ci sarà.

Antonelli ha invece gestito la sessione da protagonista. Dopo aver trovato subito un ritmo elevato, il giovane italiano ha mantenuto la leadership anche nella simulazione gara, resistendo al tentativo di rimonta degli avversari. Nel finale ha trovato traffico e non è riuscito a migliorarsi, ma il suo tempo è rimasto sufficiente per conquistare il primo posto. Buona anche la prestazione delle McLaren, con Norris davanti ai rivali nonostante la penalità di dieci posizioni in griglia da scontare in gara.

In difficoltà invece Charles Leclerc, che ha chiuso la sessione più indietro rispetto ai principali protagonisti. Alle 16 il via alle qualifiche del Gran Premio del Belgio, con Antonelli pronto a confermare il ruolo di uomo da battere e Ferrari che prova il miracolo dopo l’incidente nelle ultime libere.

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