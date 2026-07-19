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Non solo premierà la squadra vincitrice sul palco in mezzo al campo, a Donald Trump durante la finale tra Spagna e Argentina è stata portato il trofeo dei Mondiali in tribuna. Pochi minuti dopo l’inizio della partita, infatti, Donald Trump – seduto in mezzo tra la First Lady Melania e il presidente della Fifa Gianni Infantino – ha potuto ammirare la Coppa seduto comodamente al proprio posto. Al tycoon infatti è stato portato il trofeo in tribuna, con Trump che lo ha accarezzato, toccato e ammirato sotto lo sguardo compiaciuto di Infantino.

In tribuna anche i reali di Spagna – Re Filippo e Regina Letizia – che si sono scambiati una stretta di mano con il capo della Casa Bianca. Con i reali anche il premier spagnolo, Pedro Sanchez. Al loro fianco anche il Primo Ministro canadese Mark Carney e la Presidente messicana Claudia Sheinbaum. Il presidente Trump era precedentemente arrivato alla finale dei Mondiali circa mezz’ora prima del match, dopo che l’elicottero presidenziale, Marine One, ha sorvolato il New Jersey Stadium. Scenderà in campo a fine partita per consegnare il trofeo alla nazionale vincitrice.