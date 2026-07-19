Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 21:58

Trump ancora coccolato da Infantino: al tycoon portano la Coppa del Mondo in tribuna, il presidente Fifa ammira compiaciuto

di Redazione Sport
Sugli spalti presenti anche i reali di Spagna, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il Primo Ministro canadese Mark Carney e la Presidente messicana Claudia Sheinbaum
Trump ancora coccolato da Infantino: al tycoon portano la Coppa del Mondo in tribuna, il presidente Fifa ammira compiaciuto
Icona dei commenti Commenti

Non solo premierà la squadra vincitrice sul palco in mezzo al campo, a Donald Trump durante la finale tra Spagna e Argentina è stata portato il trofeo dei Mondiali in tribuna. Pochi minuti dopo l’inizio della partita, infatti, Donald Trump – seduto in mezzo tra la First Lady Melania e il presidente della Fifa Gianni Infantino – ha potuto ammirare la Coppa seduto comodamente al proprio posto. Al tycoon infatti è stato portato il trofeo in tribuna, con Trump che lo ha accarezzato, toccato e ammirato sotto lo sguardo compiaciuto di Infantino.

In tribuna anche i reali di Spagna – Re Filippo e Regina Letizia – che si sono scambiati una stretta di mano con il capo della Casa Bianca. Con i reali anche il premier spagnolo, Pedro Sanchez. Al loro fianco anche il Primo Ministro canadese Mark Carney e la Presidente messicana Claudia Sheinbaum. Il presidente Trump era precedentemente arrivato alla finale dei Mondiali circa mezz’ora prima del match, dopo che l’elicottero presidenziale, Marine One, ha sorvolato il New Jersey Stadium. Scenderà in campo a fine partita per consegnare il trofeo alla nazionale vincitrice.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione