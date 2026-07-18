Matteo Salvini è arrivato per primo. Il ministro e vicepremier si è presentato oggi al carcere di Bollate per incontrare il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori mentre erano in fuga.

La visita è durata circa un’ora e mezza. “Sta bene. Ci siamo salutati con un lungo abbraccio all’inizio e alla fine della mia visita. Ci tiene a far sapere che è sereno, noi non facciamo pressione su nessuno e non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C’è la convinzione che sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo durante le quali può essere che abbia ecceduto”, ha detto Salvini uscendo dal carcere, sottolineando che Roggero è “vittima di un’ingiustizia.

“La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. Sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà il Presidente della Repubblica”, ha proseguito Salvini, augurandosi che Roggero possa scontare almeno la pena a vicino ai familiari.