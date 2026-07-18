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Ultimo aggiornamento: 13:22

Trump fa l’intenditore di calcio, ma l’analisi è banale: “Messi è stato geniale. Si è spostato a destra, non so se ve ne siete accorti”

di Redazione Sport
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Il tycoon ha svelato la sua ammirazione per l'attaccante argentino, descrivendo l'azione dell'assist contro l'Inghilterra: Nessuno ne ha parlato. Io l'ho visto"
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“Ho visto quel passaggio fatto da Messi, geniale“. Donald Trump esalta Leo Messi, discute di tattiche calcistiche e “svela” implicitamente – qualora ce ne fosse bisogno – per chi farà il tifo in finale. Il presidente degli Stati Uniti, nell’evento Fifa organizzato a New York prima della finale dei Mondiali 2026, si è infatti soffermato sullo show che Leo Messi ha offerto nella semifinale vinta 2-1 dall’Argentina contro l’Inghilterra. In particolare, Trump è rimasto impressionato dall’assist che il numero 10 ha fornito a Lautaro per il gol del 2-1.

L’analisi è banalissima: “Non ne so quanto le persone presenti in questa sala, ma di sport me ne intendo e qualcosa di calcio la capisco. Guardavo Messi. È stato marcato bene, no? Poi all’improvviso si è spostato a destra. Non so se qualcun altro se ne sia accorto, ma io l’ho notato“, dice Trump ripensando all’azione che ha deciso il match. Il tycoon ha banalmente descritto ciò che Messi fa da oltre 20 anni: dribblare gli avversari, anche accettando di andare sul piede debole quando non gli lasciano il sinistro. “Nessuno ne ha parlato. Io l’ho visto e ho pensato: è sempre marcato bene da un grande giocatore. Poi si è spostato verso destra e l’altro giocatore dell’Inghilterra è rimasto fermo. Messi ha avuto tutto il tempo necessario, ha crossato e la palla ha avuto una traiettoria quasi perfetta: lì la partita è finita, lui stato geniale”, ha concluso Trump.

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