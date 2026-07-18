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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:02

Vasto incendio divampa tra Nuorese e Oristanese: in fumo 500 ettari. Il sindaco di Noragugume: “Paesaggio lunare” – Video

di Redazione Cronaca
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La gravità dell’incendio è stata anche evidenziata da Google Maps attraverso il nuovo servizio che segnala i più grossi incendi boschivi.
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Un vasto incendio è divampato venerdì ed è ancora attivo tra Nuorese e Oristanese, nella piana di Ottana tra i paesi di Noragugume, Ottana e Sedilo. Oltre 500 sono gli ettari attualmente andati in fumo: si tratta di uno dei più vasti fronti di fuoco di quest’anno in Sardegna.

Le fiamme sono partite alle porte di Noragugume e l’incendio è stato dichiarato subito di interfaccia. Il fuoco che, inizialmente si stava avvicinando alle abitazioni, ha poi cambiato direzione sospinto dal vento e non c’è stata quindi stata la necessità di evacuare le case.

Il sindaco di Noragugume, Michele Corda risponde al telefono all’Ansa: “Se passa di qua oggi è un paesaggio lunare. Ci sono aziende dove è andata in fumo la riserva di foraggio di tutto l’anno. Sono circa 22-23 quelle che hanno subito danni, superfici a pascolo distrutte. Animali morti tra capi ovini e bovini. Stiamo parlando di un’estensione del fuoco che, secondo me, va oltre i 500 ettari stimati, forse siano già a un migliaio di ettari”.

La gravità dell’incendio è stata anche evidenziata da Google Maps attraverso il nuovo servizio che segnala i più grossi incendi boschivi.

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