Choc Oulai: era atteso a Firenze, ma “è stato rapito e fatto salire in un’auto in aeroporto”. Il Trabzonspor lo ha rintracciato

Secondo quanto riferito in Turchia, è atterrato a Istanbul con un aereo proveniente da Abidjan, ma all'uscita è stato portato portato via da finti emissari del club turco che hanno provato a convincerlo a non firmare con la Fiorentina

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Si arricchisce di nuovi sviluppi la vicenda legata a Christ Inao Oulaï, centrocampista ivoriano nato nel 2006, finito nel mirino della Fiorentina, attualmente al centro di una trattativa con il Trabzonspor. Un affare che, oltre agli aspetti economici e al numero di soggetti coinvolti, sta assumendo contorni sempre più insoliti. Come già emerso nelle scorse ore, il giocatore non è arrivato a Firenze nella giornata di oggi. Dalla Turchia, però, emergono ricostruzioni ancora più sorprendenti.

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, Oulaï è atterrato a Istanbul con un aereo proveniente da Abidjan, in Costa d’Avorio, ma all’uscita dall’aeroporto non è stato accolto da rappresentanti del Trabzonspor. Al loro posto, alcune persone si sono presentate come emissari del club turco, convincendo il calciatore a seguirle. Durante il tragitto in auto, gli avrebbero chiesto di rivalutare il possibile trasferimento alla Fiorentina, sostenendo che ci fossero altre società interessate al suo cartellino.

Solo in un secondo momento il Trabzonspor è riuscito a rintracciare il giocatore, riportandolo sotto la propria tutela. Il club turco, secondo le indiscrezioni, avrebbe inoltre annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali qualora dovessero verificarsi ulteriori episodi simili. Ma non solo: secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore avrebbe avuto dei dubbi anche sull’avvocato dei suoi procuratori, al punto da aver deciso di far vedere i contratti a un suo legale di fiducia prima di firmare.

Nel frattempo, in casa Fiorentina si erano aperti anche scenari diversi. La trattativa era ovviamente aperta, ma la società viola stava riflettendo sull’opportunità di portare a termine un investimento così importante, che comporterà – in caso di ufficialità (in questo caso è d’obbligo rimanere prudenti) – anche l’utilizzo dell’ultimo slot disponibile per un calciatore extracomunitario. Un’alternativa presa in considerazione era anche quella di destinare una cifra significativa al rafforzamento delle corsie esterne. Ora però l’affare Oulai sembra veramente ai dettagli dopo i dubbi delle ultime ore: la Fiorentina si prepara ad accogliere uno dei calciatori più promettenti in campo europeo, che si è messo in mostra nell’ultimo Mondiale.