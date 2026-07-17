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Ultimo aggiornamento: 13:44

Morta Valentina Baldini, la figlia del ct Silvio Baldini: aveva 38 anni. Era affetta da una grave malattia neuromuscolare

di Redazione Sport
Lutto per il commissario tecnico della Nazionale Under 21. Il cordoglio della Figc
Morta Valentina Baldini, la figlia del ct Silvio Baldini: aveva 38 anni. Era affetta da una grave malattia neuromuscolare
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Un grave lutto ha colpito Silvio Baldini. È morta a 38 anni la figlia Valentina, da sempre al centro della vita del commissario tecnico dell’Italia Under 21 e, ad interim, della Nazionale maggiore. Valentina Baldini era affetta fin dalla nascita da una grave malattia neuromuscolare, la tetraparesi spastica.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio dal mondo del calcio, con la Figc, le tifoserie e le società che hanno voluto manifestare la propria vicinanza a Silvio Baldini e alla sua famiglia in questo momento di dolore. “In un momento così difficile per lui e per la sua famiglia, tutto il calcio italiano si stringe con affetto a Silvio Baldini. Una splendida persona, prima ancora che un bravo allenatore, in grado di trasformare dolore in gioia, sofferenza in testimonianza”, la nota del presidente della Figc, Giovanni Malagò.

Il ct dell’Under 21 raccontava: “Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio”

Nel corso degli anni Silvio Baldini ha parlato più volte del rapporto con la figlia Valentina, trasformandolo in una testimonianza pubblica di amore e accettazione. Nella sua autobiografia Il calcio vincente. O vinco o imparo, pubblicata nel 2022, scriveva: “Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina”. Raccontava poi il suo mondo fatto di piccole gioie quotidiane: “Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli”.

Lo stesso libro contiene uno dei passaggi più toccanti sul loro legame: “I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie”. E ancora: “Quando la notte sogna ride continuamente… la sua risata è veramente contagiosa“.

Tra le frasi che meglio raccontano il significato che Valentina ha avuto nella sua vita, Baldini ha più volte ripetuto: “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio“. E ancora: “Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità“.

Anche in conferenza stampa, quando allenava il Pescara, Baldini aveva spiegato quanto la figlia avesse cambiato il suo modo di guardare le persone: “Guardo i ragazzi con gli stessi occhi con cui guardo mia figlia”. In quell’occasione aggiunse: “Io la voglio così, lei sta bene così. E io sono un papà felice“, sottolineando come proprio la famiglia fosse la sua forza:”Posso essere abbandonato dal mondo del calcio, ma non sarò mai solo“.

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