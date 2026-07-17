La rivincita di Massara su Gasperini dopo i litigi: gli ha scippato Celik e ora vuole fare lo stesso con Pellegrini

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Prima Zeki Celik, ora anche Lorenzo Pellegrini. Dopo l’ufficialità – inaspettata lato Roma – dell’arrivo dell’esterno turco in bianconero, adesso Ricky Massara e la Juventus puntano adesso a beffare la Roma (e Gasperini) anche per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista – come anche Paulo Dybala che ha rinnovato e Zeki Celik che invece è andato alla Juventus – è svincolato dall’1 luglio e per la Roma l’accordo sembra essere solo una formalità, da definire in alcuni dettagli ma comunque in fase molto avanzata. Ma dopo lo scippo di Celik, ora in casa giallorossa c’è massima attenzione a non far accadere lo stesso con Pellegrini.

Gasperini – come riportato anche da Tuttosport – è nervoso per come è arrivato lo scippo, per modalità e tempistiche, considerando che i giallorossi attendevano Celik per le visite mediche proprio oggi, 17 luglio, prima di partire poi in ritiro con il club. E invece Celik si è presentato sì in ritiro, ma in quello bianconero, accolto da un caloroso “Zeki! Come stai?” del suo nuovo allenatore Luciano Spalletti: con la Juventus ha svolto le visite mediche nei giorni scorsi in totale segreto, entrando al J Medical non dall’entrata accessibile al pubblico, ma da quella interna super segreta, e firmando il contratto ieri, con l’ufficialità arrivata poche ore dopo.

Celik piaceva alla Juventus già da maggio, quando ebbe il primo contatto con Comolli. Poi Ricky Massara, anche per prendersi una rivincita con Gasperini (con cui ha discusso l’anno scorso, motivo per cui ha lasciato la Roma), ha affondato il colpo e chiuso l’affare in totale riservatezza, grazie anche a un’offerta economica superiore a quella della Roma. Non sembra esser finita qui: Massara ora punta a fare lo stesso con Pellegrini. Perché nonostante l’ennesimo incontro di ieri tra l’entourage e l’ormai ex capitano svincolato dall’1 luglio, il calciatore non ha ancora firmato il rinnovo. Ricky Massara ha un ottimo rapporto con Pellegrini dallo scorso anno e continua a premere per portarlo a Torino, visto e considerato anche che è un nome che mette d’accordo tutte le parti: Spalletti e l’area tecnica.