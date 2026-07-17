"Il decesso è stato dichiarato nella notte", si legge nella nota dell'ospedale. Si attendono gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati

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È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova in condizioni critiche, ma non ce l’ha fatta. La Direzione sanitaria dell’ospedale ha dato la comunicazione con una nota diffusa in mattinata.

“La Direzione Sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini comunica, con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l’ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott’acqua in piscina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo”, è scritto nella nota dell’ospedale Gaslini. L’undicenne (inizialmente l’età attribuita era di 13 anni) era rimasta intrappolata in una piscina dello stabilimento balneare “Segesta” di Sestri Levante, in provincia di Genova.

“I genitori – aggiunge l’ospedale -, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. L’intero ospedale si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie”. “Per rispetto della privacy della bambina e dei suoi cari, non saranno fornite ulteriori informazioni”, conclude la nota.

Intanto la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nelle prossime ore saranno dati dal pm Fabrizio Givri gli avvisi per l’autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nell’impianto, profondo poco più di un metro. Secondo le indagini della Guardia costiera, delegata dalla Procura, emerge che non era presente il cartello che indica l’obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni come prevede la norma regionale.

Secondo quanto ricostruito, infatti, la piccola si trovava da sola a fare un ultimo tuffo mentre i genitori si stavano preparando per andare via. A capire quanto stava accadendo è stato un altro ragazzino. Il proprietario dello stabilimento si è tuffato per liberarla con un coltellino, tagliandole i capelli, ma le manovre di rianimazione (con massaggio cardiaco e defibrillatore) sono state inutili: l’11enne è arriva in elicottero al Gaslini in condizioni gravissime.