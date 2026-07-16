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Tensioni in Aula alla Camera dei deputati prima del voto finale sulla legge elettorale. Gli esponenti dei partiti di opposizione hanno protestato esponendo alcuni cartelli: “Meloni ha fallito”, “La maggioranza non esiste più: a casa!”, “Legge truffa” e “Legge incostituzionale”, alcuni dei contenuti. La bagarre in Aula è iniziata dopo l’intervento del deputato di Fdi Giovanni Donzelli in dichiarazione di voto.

Il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana ha richiamato all’ordine i deputati delle opposizioni che non tornavano al proprio posto e un deputato di Futuro Nazionale. In particolare Riccardo Magi, che sventolava un grande cartello al centro dell’Aula, è stato richiamato all’ordine più volte. I cartelli sono stati poi rimossi e i lavori dell’aula sono proseguiti regolarmente fino all’approvazione finale del testo della riforma.