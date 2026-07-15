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Ultimo aggiornamento: 15:23

Tsitsipas e Ruud sorprendono i passanti: il palleggio da un balcone all’altro, show nel centro di Gstaad | Video

di Redazione Sport
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I due tennisti si sono esibiti alla vigilia del loro debutto nel torneo Atp 250 sulla terra rossa svizzera
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Chi stava facendo una passeggiata nel centro di Gstaad, piccolo gioiellino sulle alpi svizzere nel Cantone di Berna, a un certo punto alzando la testa ha visto una pallina da tennis volare da una parte all’altra. Affacciati a due balconi, niente meno che Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas: i due tennisti si sono esibiti in un palleggio ad alto coefficiente di difficoltà. Il video girato da un tifoso e pubblicato sui social è subito diventato virale.

La stravagante iniziativa è andata in scena alla vigilia del debutto di Ruud e di Tsitsipas all’ATP 250 di Gstaad, uno dei tornei su terra rossa che tradizionalmente spezzano la stagione del tennis, fra l’erba di Wimbledon e l’inizio dei tornei sul cemento americano. Lo show è stato molto apprezzato da cittadini e turisti della località svizzera. Ed ha funzionato anche sui social.

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