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Ultimo aggiornamento: 22:31

Legge elettorale, le opposizioni unite in piazza. Conte: “Se Meloni ha dignità deve salire Colle e dimettersi”. Schlein: “Prenda atto del fallimento”

di Manolo Lanaro
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Il presidio convocato da +Europa per protestare contro il 'Melonellum' si trasforma in una festa delle forze di opposizioni unite, anche con Italia Viva, per chiedere, dopo il voto segreto che ha mandato sotto il centrodestra, le dimissioni di Giorgia Meloni
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“Dopo quattro anni e zero riforme il governo e la maggioranza hanno pensato di bloccare il Parlamento per cambiare le regole del gioco con una Legge elettorale incostituzionale e Giorgia Meloni cosa fa? Presenta un emendamento per preferenze farlocche”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5S in piazza Montecitorio dopo il voto sulle presenze che ha visto un cospicuo gruppo di franchi tiratori nel centrodestra che hanno affossato l’emendamento di Fratelli d’Italia.

“C’è solo una cosa fare se questo governo ha la dignità minima e un senso dell’onore e del dovere istituzionale e costituzionale – afferma l’ex presidente del Consiglio – questa sera, non domani, Meloni deve andare subito al Quirinale a rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Questo governo deve andare a casa, ora tocca noi”.

La richiesta è condivisa da tutte le forze del fronte progressiste. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlien: “Giorgia Meloni e la maggioranza devono prendere atto del loro fallimento e quindi devono capire che è giunto il momento di andare a casa

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