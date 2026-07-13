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Un violento incendio ha devastato nella notte un locale con birreria e musica dal vivo a Bangkok. Almeno 27 persone sono morte tra le fiamme che hanno provocato anche decine di feriti.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme solo dopo circa mezz’ora. I video diffusi online dai soccorritori mostrano il rogo che avvolge il locale ‘Na Ladprao’, nella zona settentrionale della capitale thailandese. Dalla porta principale si sono levate alte colonne di fumo, mentre numerosi clienti hanno tentato di mettersi in salvo tra il panico e una fitta nube nera.

Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato che le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. Anutin ha detto che un musicista che si esibiva al pub gli ha riferito di aver visto del fumo uscire da un interruttore vicino al palco prima di un blackout, poi si è sentita un’esplosione e un fumo denso ha rapidamente riempito il locale.

Il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha spiegato che gli investigatori esamineranno i materiali utilizzati per il soffitto e verificheranno se eventuali uscite di emergenza fossero ostruite, circostanza che potrebbe aver ostacolato l’evacuazione.

Secondo l’amministrazione cittadina, l’incendio è scoppiato poco prima della mezzanotte di domenica. Questa mattina l’area era ancora transennata, mentre decine di agenti della polizia scientifica ispezionavano i resti carbonizzati del locale alla ricerca di elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le finestre affacciate sulla strada erano andate completamente distrutte e il marciapiede era coperto di detriti, tra cui televisori, altoparlanti e una chitarra elettrica ridotti in cenere. Attraverso le vetrate infrante si intravedevano tavoli anneriti dal fuoco, alcuni ancora con bottiglie di birra vuote sopra.

Le autorità sono inoltre impegnate nell’identificazione delle vittime, poiché molte erano prive di documenti o sono state soccorse prive di conoscenza.