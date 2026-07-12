Tragedia al Brno, morti due piloti: Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Il grave incidente in moto durante la gara

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Tragedia a Brno, in Repubblica Ceca. Due piloti, l’austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus–Sinner di 43, sono morti dopo la caduta avvenuta sabato nel circuito in Repubblica Ceca durante il Campionato motociclistico Alpe Adria. Mentre l’élite mondiale della MotoGP e WorldSBK erano impegnate rispettivamente al Sachsenring e al Donington Park, a Brno si è verificato un grave incidente. Steinmayr, fermatosi sulla pista per un problema tecnico subito dopo la partenza della gara della categoria Stk1000/Sbk, è stato centrato da Rus. L’austriaco è deceduto sul posto, il rumeno in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Dopo l’incidente gli organizzatori hanno deciso di cancellare l’intero programma rimanente del weekend. Le previste gare di Supersport 300 European Cup, Supersport 600 European Cup, Superstock 1000 European Cup e Women’s European Championship, non si sono svolte. “La Federazione Europea di Motociclismo (FIM Europe), l’Unione Motociclistica di Alpe Adria, l’Academy (promotore della competizione), la Federazione Motoristica Rumena, l’Unione Motociclistica Balcanica e l’Autodromo di Brno inviano le loro più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che sono vicini ai due atleti“, è stato riportato in una nota congiunta che ha ufficializzato il decesso dei due piloti.