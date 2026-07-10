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Ultimo aggiornamento: 10:43

“Non ci ho pensato un secondo e sono partito a tutta velocità”: Francesco Toldo insegue il ladro e restituisce la bici rubata al proprietario

di Redazione Sport
L'ex numero uno ha inseguito e disarcionato il ladro dalla bici tra gli applausi dei passanti. I ringraziamenti dei passanti che lo hanno riconosciuto
“Non ci ho pensato un secondo e sono partito a tutta velocità”: Francesco Toldo insegue il ladro e restituisce la bici rubata al proprietario
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Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e della nazionale, ha sventato un furto di bicicletta nel centro di Milano. L’ex estremo difensore, che ora ha 54 anni ed è responsabile del progetto Inter Legends, intorno alle 20 di ieri sera stava parcheggiando lo scooter in via Agnello quando ha notato un ragazzo che stava inseguendo un coetaneo mentre quest’ultimo scappava in bicicletta.

Quando Toldo ha chiesto all’inseguitore cosa stesse succedendo, il ragazzo ha risposto: “Mi ha rubato la bici“. A quel punto l’ex portiere, che indossava la divisa da volontario della protezione civile, ha inseguito il ladro e all’altezza di corso Vittorio Emanuele II lo ha fatto cadere dalla bicicletta, poi restituita al legittimo proprietario.

Toldo ha raccontato di aver capito subito cosa stesse succedendo: “Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l’ho affiancato e con una spinta l’ho disarcionato”. I passanti lo hanno riconosciuto e ringraziato: “Tutti mi volevano abbracciare”, conclude l’ex portiere.

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