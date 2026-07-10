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È finita in tragedia la festa per la vittoria della Francia ad Aulnoye–Aymeries, nel nord del paese: una ragazza di 17 anni è morta nella notte tra giovedì e venerdì durante i festeggiamenti per il successo della Nazionale del ct Deschamps contro il Marocco ai quarti di finale dei Mondiali. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava celebrando la vittoria per 2 a 0 viaggiando insieme ad alcuni amici sul retro di un camion. A un certo punto però è caduta ed è stata schiacciata dal veicolo.

Secondo quanto riporta Le Parisien, l’autista del mezzo è stato arrestato e posto in custodia cautelare dopo essere risultato in stato di ebbrezza. L’uomo avrebbe fatto salire diverse persone sul camion per sfilare durante i festeggiamenti. L’inchiesto per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente è ancora in corso.

Si temeva anche che ci sarebbero stati scontri o violenze a Parigi, dove invece la festa si è svolta senza incidenti.