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Ultimo aggiornamento: 0:09

Mondiali, il tabellone live dei quarti di finale: la grafica | Calendario partite, orari e tv

di Redazione Sport
Le migliori otto ancora in corsa per la Coppa del Mondo: il percorso fino alla finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium
Mondiali, il tabellone live dei quarti di finale: la grafica | Calendario partite, orari e tv
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Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano otto Nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia batte ile Marocco, ora attende la vincitrice di un inedito Spagna-Belgio. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera. Di seguito il tabellone completoin aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.

Mondiali 2026, il tabellone aggiornato

Mondiali 2026, il calendario fino alla finale

  • Quarti di finale: dal 9 all’11 luglio
  • Semifinali: 14 e 15 luglio
  • Finale 3° posto: 18 luglio
  • Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)

Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Quarti di finale

Venerdì 10 luglio
21:00 – Spagna-Belgio: Rai e DAZN

Sabato 11 luglio
23:00 – Norvegia-Inghilterra: Rai e DAZN

Domenica 12 luglio
3:00 – Argentina-Svizzera: Rai e DAZN

Semifinali

Martedì 14 luglio
21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN

Mercoledì 15 luglio
21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN

Finale 3° posto

Sabato 18 luglio
23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN

Finale

Domenica 19 luglio
21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN

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