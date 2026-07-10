Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 19:28

“Acquistata con i soldi sporchi di Escobar”: sequestrata la villa dell’ex portiere Higuita in Colombia. Ma è un rudere

di Redazione Sport
Icona dei commenti (0)
"El Loco" aveva acquistato l'immobile in centro a Medellin nel 1992. Ha annunciato che farà ricorso
Icona dei commenti Commenti

Nuovi guai giudiziari per René Higuita. Un tribunale colombiano ha disposto il sequestro della villa dell’ex portiere della nazionale, oggi in stato di abbandono: secondo l’accusa, l’immobile è stato acquistato in origine con denaro proveniente dal cartello di Medellín guidato da Pablo Escobar, prima di passare nelle mani dell’ex calciatore nel 1992.

La vicenda nasce da un’inchiesta aperta dalla Procura nel 2014 per fare luce sulla provenienza della casa, situata nel quartiere residenziale di lusso di El Poblado, a Medellín, città natale di Higuita e centro delle attività criminali del boss del narcotraffico ucciso nel 1993.

Higuita è uno dei portieri più iconici della storia del calcio: soprannominato “El Loco“, è stato il primo a usare i piedi e giocare come se fosse il libero della squadra. Ma la sua vita è stata segnata anche da episodi controversi: nel 1993 fu arrestatoper aver fatto da mediatore tra i narcotrafficanti di Pablo Escobar e Carlos Molina al fine di di far rilasciare la figlia. Nel 2004 invece fu trovato positivo alla cocaina in un test antidoping.

La sentenza di primo grado ha confermato la confisca della proprietà, ma l’ex portiere, 59 anni, ha già annunciato che presenterà ricorso. In una dichiarazione pubblica ha ribadito di aver acquistato regolarmente l’immobile con fondi propri, negando qualsiasi coinvolgimento con organizzazioni di narcotrafficanti.

Intervistato dall’emittente Blu Radio, Higuita ha inoltre difeso la procedura seguita all’epoca: “Allora, negli anni ’90, non avevamo la tecnologia di oggi che ci permette di andare online e iniziare a fare ricerche… all’epoca verificavamo i titoli di proprietà e i certificati di registrazione. E quei certificati non riportavano alcun precedente penale“. L’ex portiere ha infine assicurato che utilizzerà tutti gli strumenti legali a sua disposizione per contestare la decisione del tribunale.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione