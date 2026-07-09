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Ultimo aggiornamento: 15:35

“Perché mi colpisci?”: caos alla conferenza di Brahim Diaz. Due giornalisti litigano, lui ride: “Vi stanno separando come a scuola”

di Redazione Sport
Scena surreale durante l'intervista pre Francia-Marocco al talento marocchino: "Mi ha colpito", ha esclamato uno dei due cronisti. L'ironia del giocatore: "Ho dimenticato la domanda"
“Perché mi colpisci?”: caos alla conferenza di Brahim Diaz. Due giornalisti litigano, lui ride: “Vi stanno separando come a scuola”
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Una scena decisamente insolita ha caratterizzato la vigilia del quarto di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco. La conferenza stampa dell’attaccante del Marocco Brahim Diaz, in programma a Boston nella tarda serata di mercoledì (prime ore di giovedì in Italia), è stata interrotta da un’accesissima discussione tra due giornalisti seduti nelle ultime file della sala stampa.

Perché mi colpisci? Perché mi colpisci? Non dovresti colpirmi”, ha urlato uno dei due rivolgendosi al collega seduto alla sua sinistra, come mostrano le immagini diffuse sui social. Brahim Diaz, attaccante del Real Madrid, ha assistito alla scena con evidente stupore.

Pochi istanti dopo è intervenuta un’altra persona, presumibilmente un membro dell’organizzazione, nel tentativo di riportare la calma. “Mi ha colpito“, ha ripetuto uno dei due giornalisti. “Perché hai alzato la mano due volte davanti alla telecamera“, ha replicato l’altro. “Per fare la domanda“, è stata la risposta, mentre il cronista alzava il braccio destro per mostrare il gesto a cui stava facendo riferimento.

Quando la conferenza stampa è ripresa, Brahim Diaz non è riuscito a trattenere le risate, apparentemente divertito dall’episodio. “Sembra di essere a scuola, vi stanno separando”, si è sentito dire in sottofondo. “Va bene, va bene. Amici, per favore”, ha ripetuto la stessa voce, cercando di stemperare gli animi. Dopo qualche istante, la conferenza è proseguita regolarmente, con Brahim Diaz che ha stemperato la tensione dicendo: “Ho dimenticato la domanda”.

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