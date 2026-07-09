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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:08

Incendio a Milano, l’assessore Granelli rassicura: “Precauzioni entro i 500 metri dal deposito, ma nessuna indicazione di finestre chiuse”. Quali sono

di Local Team per Il Fatto
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L'assessore spiega cosa fare dopo l'incendio al deposito di Bartolini in Bovisa
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In seguito alle analisi dell’ARPA effettuate giovedì mattina, il Comune di Milano ha cambiato le indicazioni sull’incendio che ha interessato un deposito di Bartolini in zona Bovisa. A titolo precauzionale viene consigliato di non mangiare verdura coltivata all’aperto, di evitare in nidi e scuole dell’infanzia l’utilizzo di spazi all’aperto e di evitare di frequentare parchi pubblici o fare attività sportiva all’aperto. Lo ha spiegato l’assessore Granelli parlando dal luogo dell’incendio.

“Le analisi di ieri sera ci indicavano una precauzione nel raggio di 2 km, stamattina la nuova analisi diceva che le precauzioni valgono solo in un raggio di 500 metri dalla struttura – ha detto l’assessore – Quindi oltre 500 metri dalla struttura non c’è alcun problema, nessuna prescrizione”. “Nessun allarme però è bene usare queste prescrizioni – aggiunge – Condizionatori? L’utilizzo fuori dall’area è sicuro, all’interno io consiglierei di usarli il meno possibile. Finestre chiuse? Non c’è indicazione di finestre chiuse”.

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