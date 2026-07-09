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Ultimo aggiornamento: 15:38

Incendio a Milano, cosa resta della Bartolini dopo il maxi rogo: le immagini dall’alto della zona – Video

di Local Team per Il Fatto
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Il capannone ha completamente preso fuoco e con esso alcuni mezzi e container parcheggiati fuori
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Il giorno dopo il maxi incendio che ha colpito un deposito della Bartolini nella zona di Bovisa a Milano, sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Il capannone, come si vede dalle immagini girate dall’alto, ha completamente preso fuoco. Con esso alcuni camion parcheggiati fuori dall’edificio.

Ecco le immagini dall’alto.

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