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Ultimo aggiornamento: 15:32

Schiaffi, strattoni e calci agli studenti: arrestato insegnante di un centro educativo islamico a Jesi

di Redazione Cronaca
L'uomo, un 37enne del Bangladesh, avrebbe strattonato un bambino, colpendolo con una penna e con schiaffi alla testa e avrebbe sferrato calci a un altro minore costringendolo anche a tenersi le orecchie
Schiaffi, strattoni e calci agli studenti: arrestato insegnante di un centro educativo islamico a Jesi
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Strattoni, colpi con un penna usata come coltello, schiaffi sulla testa, calci. Un insegnante di religione di un centro educativo islamico di Jesi, nell’anconetano, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari per aver inflitto vessazioni fisiche e morali ad almeno quindici studenti.

L’uomo, un 47enne originario del Bangladesh, insegnante presso il centro di Al Taqwa, secondo l’accusa umiliava e colpiva i suoi studenti per punirli quando facevano errori o avevano esitazioni. La polizia, gli agenti del commissariato e la squadra mobile, hanno eseguito un’ordinanza del gip di Ancona, ponendolo ai domiciliari.

L’indagine, riporta il Corriere Adriatico, è partita anche grazie ai segnali colti tra i banchi della scuola ordinaria. Al Commissariato sono arrivate segnalazioni di maltrattamenti continuativi che sono state ritenute coerenti e circostanziate. Dalle segnalazioni emergevano presunti metodi educativi coercitivi e violenti. Da qui il lavoro che ad aprile avevano accertato quanto raccontato nelle segnalazioni.

Nel dettaglio, riporta il Corriere, l’uomo avrebbe strattonato un bambino, colpendolo con una penna e con schiaffi alla testa poi, ancora avrebbe sferrato calci a un altro minore costringendolo anche a tenersi le orecchie. Altri bambini sarebbero poi stati colpiti con schiaffi e manate, “anche con una penna impugnata come coltello”.

In corso ulteriori accertamenti per ricostruire altri possibili episodi.

Immagine d’archivio

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