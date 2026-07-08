Reduce da quattro splendide gare tra Roma (9.99), Parigi (9.96) e Eisenstadt (9.84/+2.3 in batteria e 9.67/+4.1 in finale), il velocista delle Fiamme Oro tornerà a Firenze

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Marcell Jacobs non sarà in pista venerdì sera a Montecarlo per la decima tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo ha scelto di rinunciare in via precauzionale all’appuntamento del Meeting Herculis a causa di un lieve affaticamento muscolare. L’azzurro allenato da Paolo Camossi tornerà regolarmente in pista ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze nel weekend del 25 e 26 luglio.

Reduce da quattro splendide gare con miglioramenti continui tra Roma (9.99), Parigi (9.96) e Eisenstadt (9.84/+2.3 in batteria e 9.67/+4.1 in finale), il velocista delle Fiamme Oro – come si legge in una nota Fidal – ha preferito evitare ogni possibile rischio in vista del grande obiettivo della stagione, gli Europei di Birmingham del 10-16 agosto, dove cercherà di conquistare il terzo oro consecutivo nei 100 metri.

“Sono molto felice perché sto crescendo a ogni gara”, aveva detto Jacobs dopo lo splendido 9.67 (non valido per “colpa” del vento) in Austria. “Certo, qui c’era tanto vento, ma solo Bolt nella storia è andato sotto questo crono e sono proprio contento di aver ottenuto un tempo del genere“, aveva concluso lo sprinter italiano.