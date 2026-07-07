Chi è Elia Caprile e perché la sua cessione dal Bari al Napoli è al centro dell’inchiesta sui De Laurentiis

Il portiere del Cagliari è reduce da una grande stagione, che ha convinto i rossoblù a riscattarlo per 8 milioni di euro. Era esploso proprio in Puglia, arrivando a sfiorare la promozione

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Elia Caprile, oggi portiere del Cagliari, è il calciatore finito al centro dell’inchiesta della Procura di Bari che vede indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta in relazione alla gestione della SSC Bari. Ovviamente, il portiere non è indagato e non centra nulla con tutta la vicenda. Gli occhi degli inquirenti si concentrano sulla sua cessione. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’operazione che nell’estate 2023 portò il portiere dal Bari al Napoli per circa 2,2 milioni di euro avrebbe trasferito alla società partenopea l’intero potenziale valore futuro del giocatore senza alcuna clausola che consentisse al club pugliese di partecipare a un’eventuale futura plusvalenza.

Perché l’inchiesta sulla cessione di Caprile

Gli investigatori contestano che nel bilancio 2024 del Bari non sarebbe stata rappresentata adeguatamente la natura infragruppo dell’operazione: il passaggio dal Bari al Napoli, sempre facenti capo alla Filmauro della famiglia De Laurentiis. Ma anche i criteri di determinazione del prezzo e le ragioni della rinuncia a qualsiasi quota sul futuro aumento di valore del calciatore. Nella ricostruzione della Procura, il Bari, che aveva acquistato Caprile dal Leeds riconoscendo agli inglesi premi legati a una futura rivendita, avrebbe ceduto il portiere al Napoli rinunciando invece a qualsiasi “sell-on fee”. Una scelta che, secondo gli inquirenti, avrebbe consentito poi al Napoli di incassare integralmente la plusvalenza quando il giocatore è stato ceduto al Cagliari per circa 8 milioni di euro, dopo essere stato valorizzato attraverso l’esperienza in prestito all’Empoli e le successive stagioni.

Chi è Elia Caprile

Nato a Verona il 25 agosto 2001 e cresciuto nel settore giovanile del Chievo, il portiere passò giovanissimo al Leeds United, senza però esordire con la prima squadra inglese. Dopo l’esperienza in prestito alla Pro Patria, fu il Bari a puntare su di lui nell’estate 2022. Ed è proprio in Puglia che Caprile si impose come uno dei migliori giovani portieri italiani: protagonista della cavalcata che portò i biancorossi fino alla finale playoff per la Serie A, persa soltanto nei minuti di recupero contro il Cagliari, attirò l’interesse di numerosi club grazie alle sue prestazioni, alla personalità e ai margini di crescita.

Per questo il suo trasferimento al Napoli, nell’estate 2023, fu letto come l’investimento della “casa madre” su un portiere destinato a diventare protagonista anche in Serie A. Gli azzurri però lo girarono subito in prestito all’Empoli per permettergli di giocare con continuità, quindi lo riportarono in rosa, prima di cederlo al Cagliari. In Sardegna Caprile ha confermato le aspettative: le sue parate sono state determinanti nel cammino verso la salvezza dei rossoblù, convincendo il club a esercitare il riscatto definitivo fissato a circa 8 milioni di euro. Un percorso di crescita che, secondo la Procura di Bari, dimostrerebbe quanto il valore potenziale del portiere fosse già elevato al momento della cessione dal Bari al Napoli, operazione oggi finita al centro dell’inchiesta.