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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:30

Donna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo: ipotesi strangolamento. I sospetti sul figlio

di Redazione Cronaca
La porta dell’appartamento era chiusa dall’interno e i pompieri sono entrati passando da un balcone, aprendo poi l’accesso dall’interno
Donna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo: ipotesi strangolamento. I sospetti sul figlio
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Il cadavere è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa. Ma è su di lui che si concentrano i dubbi e i sospetti degli inquirenti. Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella sua casa di Sanremo, in via Hope. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia.

La porta dell’appartamento era chiusa dall’interno e i pompieri sono entrati passando da un balcone, aprendo poi l’accesso dall’interno. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi, tra le ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza. Al momento del fatto il padre si trovava fuori casa.

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