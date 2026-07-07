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Aveva salutato così il Portogallo, nel modo più milanista possibile: assist di Leao, gol di Gonçalo Ramos, con la Croazia di Modric eliminata. Il nuovo asse potenziale dell’attacco rossonero non si è rivisto agli ottavi contro la Spagna: Leao è entrato tardi e male, Gonçalo Ramos non ha visto il campo per scelta del ct Martinez, che non se l’è sentita – colpevolmente – di sostituire Cristiano Ronaldo. Ma i due portoghesi li rivedremo insieme anche al Milan? Una parte della risposta è nella testa di Ruben Amorim: con il suo arrivo ieri a Milano, i piani del club cominciano davvero a delinearsi.

Appuntamenti di mercato

Prima di tutto, appunto, Amorim. Lunedì è arrivata a Milano e il 12 luglio, domenica, dirigerà il primo allenamento con la sua nuova squadra. Questa settimana è utile per continuare a lavorare in ottica mercato, all’interno di quel quadro dirigenziale snello di cui si era parlato qualche settimana fa su ilfattoquotidiano.it. Amorim, in questo ecosistema rossonero, ha un ruolo chiave. L’ha avuto, per esempio, in quel sorpasso compiuto sul Napoli per arrivare a Gila della Lazio. Il difensore è stato proposto ai rossoneri, l’allenatore lo ha avallato, ed è stato subito trovato l’accordo tra le parti: 5 milioni di euro netti per 5 anni e Allegri – ora ‘campano’ – beffato.

Ora il Milan deve trovare l’intesa finale con la Lazio, ma la sensazione è che davvero non ci vorrà molto e che anzi lo spagnolo potrà essere già a disposizione dai primissimi giorni di ritiro. Difensore trovato, attaccante pure, ora si dovrà capire a centrocampo, con Modric che sta iniziando ad aprire a una possibile permanenza per un altro anno. L’ex madridista non sarà il solo, ovviamente, anche perché qualcosa in uscita potrebbe succedere: Fofana ha delle richieste che il Milan ascolta con attenzione. Occhio pure a Ricci, pallino di Sarri che lo vorrebbe all’Atalanta.

E poi c’è Leao. Il portoghese ha detto più volte che si sente pronto per una nuova avventura. Ma quando è stato ufficializzato Amorim, ha anche fatto capire come avrebbe voluto parlare con l’allenatore per capire il da farsi. Come a dire: “Sì, potrei andare via. Ma capiamo bene anche cosa succede nel Milan”. Che di fronte a un’offerta di 60 milioni non tratterrà il giocatore. Altrimenti, sarebbe ben felice di proseguire con lui. Perché alla fine, quel gol alla Croazia dice che una coesistenza dei portoghesi, ‘vecchio’ e ‘nuovo’, è più che possibile. Ma solo il calciomercato, nel caso, potrà cementarla.