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Ultimo aggiornamento: 17:40

Blocco dei treni nel nodo di Firenze: i lavori di sostituzione del Ponte al Pino e i bus sostitutivi fuori dalle stazioni

di Redazione Cronaca
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Iniziati i lavori di smantellamento del vecchio cavalcavia. Come previsto sono rilevanti le conseguenze per il trasporto ferroviario con l'Italia divisa in due [Video]
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Sono iniziati alle 23 di domenica i lavori di smantellamento del vecchio Ponte al Pino a Firenze. Gli interventi termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio e le conseguenze per il trasporto ferroviario sono molto rilevanti. Con il nodo di Firenze bloccato, l’Italia – per chi viaggia in treno – è praticamente divisa in due. Come già anticipato da Trenitalia, in questi giorni i treni dell’Alta Velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per l’occasione è stato attivato servizio un navetta Campo di Marte-Santa Maria Novella e il collegamento con alcune Frecce. Alcuni treni Roma-Milano, vengono deviati lungo la linea Tirrenica e previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.

Alla stazione di Campo di Marte, poco lontano dal cavalcavia, lunedì i disagi maggiori sono stati per i pendolari e gli utenti dei treni regionali. Se i viaggiatori dell’Alta velocità in arrivo dal sud sono subito instradati verso le vicine navette sostitutive gli utenti dei regionali vengono invece diretti verso dei bus appositamente allestiti che portano alla tramvia. Con loro anche i viaggiatori dei treni Italo.

A questa prima fase di intervento, seguirà una seconda dalle ore 23 del 26 luglio e fino alle ore 11 del 30 luglio, con nuove ripercussioni sui collegamenti nazionali: in questo secondo step di lavori è previsto il varo del nuovo ponte.

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