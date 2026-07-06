Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Questo bruto non ha nemmeno imparato a scrivere. Invece del latte materno, è cresciuto succhiando noci di cocco e le creature più istruite che abbia mai sentito erano scimpanzé. Avresti dovuto fargli il dito medio, Orlando Gill (portiere del Paraguay)”. Inizia così uno dei messaggi choc di Celeste Amarilla, senatrice paraguaiana che ha insultato Kylian Mbappé con diverse frasi razziste dopo la sconfitta del Paraguay contro la Francia. La formazione allenata da Didier Deschamps ha battuto gli avversari sudamericani per 1-0, con un gol proprio di Kylian Mbappé su calcio di rigore, al termine di una partita nervosa, fallosa e piena di accenni di rissa.

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta

Mondiali, il tabellone aggiornato degli ottavi: incroci e risultati, la grafica



Già dal primo tempo la formazione paraguaiana ha provocato e fatto innervosire la Francia con diversi falli brutti e varie provocazioni anche a palla lontana, con accenni di reazione. A fine partita, dopo la vittoria, Mbappé si è rifiutato di dare la mano a Orlando Gill, portiere del Paraguay che voleva congratularsi con l’attaccante francese, che invece lo ha ignorato dopo il nervosismo in partita. A distanza di qualche ora, sono arrivati i tweet razzisti di Celeste Amarilla, la senatrice paraguaiana che ha attaccato Mbappé: “Un camerunense colonizzato, che finge di essere francese, rancoroso, appena ricco, arrogante e brutto. È stato nervoso e terrorizzato per tutta la partita, come tutta la sua squadra. Non sono nemmeno riusciti a segnare un solo gol, finché non hanno avuto fortuna con un rigore. L’unica cosa per cui molti di noi biasimano la squadra è non avergli dato uno schiaffo a piena mano alla fine della partita. E io non sono nemmeno un tifoso di calcio”, ha scritto Celeste Amarilla, scatenando l’indignazione di diversi utenti sui social.

Puntuale la risposta di Mbappé, che su X ha scritto: “Signora Celeste Amarilla, Lei è una donna spregevole e indegna della sua funzione. Lei non rappresenta il Paraguay, quel paese che ha trasudato passione e onore per tutto il corso della competizione. Per la sua incoscienza e il suo razzismo sfacciato, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuti dai suoi giocatori durante questa coppa del mondo, lasciando spazio a una signora incompetente che dà la peggiore immagine possibile del suo paese. Non lascerò mai a persone come lei la libertà di diffondere la loro odio e il loro razzismo in tutto il mondo“.