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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:06

Trova un portafogli per strada e lo consegna ai carabinieri, ma intanto usa il bancomat: denunciato

di Redazione Cronaca
Al giovane proprietario della carta erano arrivati dei messaggi su un utilizzo non autorizzato
Trova un portafogli per strada e lo consegna ai carabinieri, ma intanto usa il bancomat: denunciato
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Ha trovato un portafogli, perso nella zona della stazione ferroviaria di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, e lo ha restituito consegnandolo ai carabinieri. Peccato che nel frattempo abbia utilizzato il bancomat per una serie di acquisti. Per questo un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero per “indebito utilizzo di carta di credito”. Lo riporta l’Ansa.

L’uomo nella tarda serata del 3 luglio si è presentato spontaneamente in caserma per restituire il portafogli. Dentro c’era tutto, documenti e una carta bancomat intestata a un giovane. Proprio con quella l’uomo aveva già effettuato degli acquisti consecutivi, per un totale di 55 euro, in un locale della zona utilizzando il contactless che permette quindi piccoli acquisti senza la necessità di Pin.

Individuato il proprietario della carta è stato lui stesso poi a confermare lo smarrimento, avvenuto da poco, e a parlare dei pagamenti non autorizzati. Il giovane ha quindi sporto denuncia: i carabinieri sono andati nel negozio indicato nelle notifiche arrivate al giovane e hanno riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza lo stesso uomo che aveva consegnato i documenti in caserma.

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