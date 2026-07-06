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Ha preso il via a Teheran la processione funebre per il defunto leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia. Milioni di persone si sono radunate in strada per partecipare a questo terzo giorno di cerimonia per l’ayatollah ucciso da un attacco congiunto Usa-Israele il 28 febbraio.

Come riferisce l’agenzia di stampa Tasnim, le celebrazioni sono iniziate intorno alle 10 ora locale, con i veicoli che trasportavano la sua salma e quelle dei suoi familiari. Ma la folla aveva iniziato a raccogliersi già a partire dalle 5 del mattino per seguire il feretro. I partecipanti, vestiti di nero, hanno portato bandiere rosse e quella di Hezbollah, oltre a striscioni e cartelli con l’immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Dalla folla si sono levate grida Morte agli Stati Uniti e Morte a Israele, e invocazioni di vendetta per la morte di Khamenei. Su uno striscione lungo diversi metri è stato scritto Uccideremo Trump. Lungo il percorso della processione, che dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore, sono presenti auto della polizia, operatori umanitari e stand di cibo e acqua.

Le autorità competenti e la televisione di Stato hanno messo in guardia la popolazione dal rischio di possibili incidenti, come calche, durante la cerimonia. Il generale Hassan Hassanzadeh, responsabile delle cerimonie funebri, citato dai media locali, ha invitato la popolazione a partecipare pacificamente al corteo, che si terrà in Piazza Azadi, nella zona sud-ovest della capitale. La cerimonia proseguirà domani nella città santa di Qom, mercoledì a Najaf e Karbala in Iraq e giovedì a Mashhad, sua città natale, dove verrà sepolto.