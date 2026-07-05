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Ultimo aggiornamento: 12:52

Larissa Iapichino batte il record italiano della madre Fiona May nel salto in lungo dopo 28 anni

di Redazione Sport
Nuovo record italiano nel salto in lungo con la misura di 7.12 metri. A Eugene, in Diamond League, l'atleta ha battuto di un centimetro il record della madre, che a Budapest nel 1998 raggiunse i 7.11 metri
Larissa Iapichino batte il record italiano della madre Fiona May nel salto in lungo dopo 28 anni
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Nella nona tappa della Diamond League, a Eugene, la 24enne Larissa Iapichino già argento nel marzo scorso ai Mondiali indoor – ha battuto un record italiano e familiare nel salto in lungo, con la misura di 7.12 metri con vento nei limiti (1,8m/s). Il primato era stato detenuto per 28 anni dalla madre della campionessa, Fiona May, che il 22 agosto 1998 a Budapest atterrò a 7.11.

La vicecampionessa del mondo indoor nella serata di sabato ha superato la madre al primo salto, battendo il suo personale di 7.06 metri a Palermo, realizzato il 31 maggio 2025, e migliorando di 19 centimetri lo stagionale 2026 di Ancona al coperto. Iapichino, che ha chiuso la gara con altri tre nulli e un 6.91 all’ultima prova, ottiene il primo posto a livello europeo e il secondo a livello mondiale, superata di un centimetro dalla statunitense Tara Davis-Woodhall (7.13).

Dopo un iniziale interesse per la ginnastica artistica, Iapichino ha seguito le orme della madre entrando nel mondo dell’atletica e raggiungendo la categoria cadetti con il suo primo allenatore Enrico Mancini a Calenzano, in provincia di Firenze. Era poi approdata poi nell’Atletica Firenze Marathon con l’allenatrice Ilaria Ceccarelli, anche se non dedicandosi esclusivamente al salto in lungo, per cui ha optato definitivamente a 16 anni, dopo essere diventata campionessa italiana cadetti nei 300 ostacoli a 14. Da lì in poi una lunga serie di medaglie e successi, fino all’ultimo in cui ha strappato il record alla madre, che l’ha accompagnata in tutto il percorso e con cui ha un rapporto speciale.

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