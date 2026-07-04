Ieri sera a Vieste il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso mentre era a bordo di uno scooter

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Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della città nei pressi della sua abitazione, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco lungo una strada di campagna. Sul luogo del delitto sono giunti i Carabinieri, mentre indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari. L’ipotesi è che l’omicidio sia un agguato della criminalità organizzata del Gargano. Si cerca di far luce sulle ultime ore di vita della vittima e i legami con i clan.

Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori braccio destro del boss garganico Marco Raduano, entrambi attualmente collaboratori di giustizia. Scirpoli era accusato di aver fornito supporto logistico a Troiano – poi catturato in Spagna – rimediando una condanna in appello a 4 anni di reclusione, sul finire del 2025. Era tornato in libertà da qualche mese, con la sentenza di secondo grado non ancora definitiva.