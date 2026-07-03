La sorella di Cristiano Ronaldo: “Godetevelo finché dura, non dirà addio oggi ma presto”. Lui: “Il mio futuro non è importante adesso”

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La rocambolesca partita tra Portogallo e Croazia, decisa solo nei minuti finali e dopo una lunghissima revisione Var, poteva essere l’ultima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Nazionale. Lui ha segnato, tanto per cambiare, realizzando il rigore del momentaneo pareggio. Lo ha svelato, prima del match, la sorella del campione oggi 41enne: “Godetevelo finché dura, non dirà addio oggi ma presto. Godetevelo tanto”, ha dichiarato Katia Aveiro a SportTv. Dopo la partita, Ronaldo non ha smentito: “Il mio futuro non è importante adesso. Avrò tempo, dopo aver vinto o perso parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione migliore“.

Non sarà sicuramente un ritiro dal calcio giocato, perché nella testa di CR7 c’è sempre l’obiettivo di raggiungere quota 1000 gol. Ma già da tempo c’era la sensazione, vista anche la carta d’identità, che questo Mondiale 2026 fosse la last dance di Ronaldo con la sua Nazionale. “Le mie informazioni sono che questa sarà la sua ultima danza col Portogallo. Dopo il Mondiale Cristiano lascerà la nazionale”, ha confermato la sorella.

D’altronde, Ronaldo veste la maglia del Portogallo da 23 anni, ha segnato in 6 Mondiali e ha collezionato complessivamente 145 reti in 232 presenze: sono altri due record personali. Il cammino è giunto al capolinea, ma per ora solo per quel che riguarda la Nazionale. Prima però c’è la sfida con la Spagna agli ottavi, per inseguire un sogno che oggi sembra quasi impossibile. Poi, finita l’avventura negli Usa, CR7 valuterà se dire addio o aspettare ancora in vista dell’Europeo 2028: “Non prendo più decisioni sull’onda dell’emozione, ora faccio tutto con calma. Ora si tratta di godersi il presente”.